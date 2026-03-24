Lebaran Tanpa Vidi Aldiano, Ayah Bicara Soal Foto Keluarga

Keluarga Vidi Aldiano. Foto: Instagram/v8harrykiss

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengatakan bahwa Idulfitri tahun ini terasa sangat berbeda bagi keluarganya.

Sebab, ini merupakan Lebaran pertama tanpa kehadiran Vidi Aldiano yang baru saja berpulang.

Harry Kiss mengenang kebiasaan Vidi Aldiano yang selalu mengatur pose foto keluarga saat Idulfitri.

"2026 foto Lebaran tanpa tema," tulis Harry Kiss melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Pengusaha tersebut mengatakan bahwa biasanya pakaian hingga tema foto keluarga saat Lebaran selalu sesuai arahan Vidi Aldiano.

Sejak kepergian Vidi Aldiano, Harry Kiss merasa foto keluarga dirinya kini tidak memiliki tema.

"Foto Lebaran tanpa tema, pengarah ide tema sudah tiada," lanjutnya.

Diketahui, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3), setelah hampir 7 tahun berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

