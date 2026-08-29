Lebarkan Sayap Kreativitas, Rudal Timur Terjun ke Industri Musik Lewat Single 'Rutim'

jpnn.com, JAKARTA - Grup komika sekaligus kreator konten, Rudal Timur mulai memperluas kiprahnya di industri hiburan Tanah Air.

Beranggotakan anak-anak muda berbakat asal Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, grup tersebut kini resmi merambah dunia musik melalui peluncuran single perdana berjudul Rutim.

Nama Rudal Timur dipilih untuk menggambarkan karakter para personelnya yang bergerak cepat dan responsif dalam mengeksekusi berbagai ide kreatif.

Perjalanan Rudal Timur terbilang melejit dalam kurun waktu sekitar enam bulan. Konten yang mereka sajikan di berbagai platform media sosial telah meraih hingga 50 juta tayangan.

Founder Rudal Timur, Joana Kania, mengatakan grup tersebut sejak awal dirancang lebih dari sekadar wadah komedi.

Menurut dia, Rudal Timur dibangun sebagai ruang kolaborasi terbuka untuk menyebarkan energi positif melalui tawa sekaligus menjadi wadah lahirnya karya-karya bermakna.

"Rudal Timur dibentuk tidak hanya sebagai grup komika dan konten kreator, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi terbuka untuk menyebarkan energi positif melalui tawa dan canda yang cerdas serta menghibur," ujar Joana Kania di Warkopolim Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (28/8).

"Kami berfokus menyajikan pesan bermakna di balik setiap konten. Kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik membangun dari masyarakat di seluruh platform media sosial demi menghadirkan karya yang makin berkualitas," sambungnya.