Lebih Aman, Vaksin & Infus Vitamin di Bumame Kini Dilindungi Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - Cermati Protect (PT Cermati Pialang Asuransi) bersama Bumame (PT Bumame Cahaya Medika) menghadirkan produk Bumame Protect Plus khusus bagi pelanggan yang melakukan layanan infus vaksin dan vitamin booster di Klinik Bumame.

VP of Insurance Cermati Protect Juanri mengatakan kolaborasi itu dirancang untuk memberikan lapisan proteksi komprehensif bagi pelanggan Bumame di Klinik Bumame TB Simatupang, Klinik Bumame BSD, dan Klinik Bumame Cideng.

Produk asuransi ini disediakan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Oona Insurance) yang telah memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juanri menyampaikan produk ini merupakan langkah nyata untuk memberikan rasa aman lebih bagi masyarakat.

“Kami memahami bahwa kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan," kata Juanri di Jakarta, Jumat (22/5).

Dia menyebut melalui integrasi asuransi setiap pelanggan mendapatkan perlindungan komprehensif tanpa prosedur yang rumit, baik selama dan setelah mendapatkan layanan medis.

“Kami melihat ada kenaikan tren dan minat pelanggan Bumame terhadap produk vaksin dan vitamin booster," ujar dia.

CEO & Co-founder Bumame James Andrew Wihardja mengatakan kemitraan bersama Cermati Protect menjadi penting karena dapat memberikan manfaat lebih berupa jaminan perlindungan terhadap berbagai risiko tak terduga.