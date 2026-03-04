menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung

Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung

Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Malut United merayakan gol yang bersarang di gawang Madura United. Foto: malutunited

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung masih sempurna saat main di kandang; 100 persen, selalu menang. Jangankan kalah, seri pun ogah.

Namun, untuk urusan produktivitas mencetak gol di kandang sendiri, Persib si Maung Bandung masih kalah dari Malut United.

Awak Ileague merangkum, dari 12 laga home yang sudah dijalani, Persib mencetak 22 gol ke gawang lawan dan hanya sekali saja kebobolan. Bandingkan dengan agresivitas Malut United yang dengan jumlah 12 laga kandangnya, mampu mencetak sebanyak 31 gol ke gawang lawan dan 16 kali kebobolan.

Baca Juga:

Dari 12 laga kandangnya, Malut United mencatat tujuh kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah. Ini adalah catatan terbaik ke-4 khusus untuk pertandingan kandang.

Baca Juga:

Malut United pun baru saja memetik kemenangan. Menjalani laga tandang pada pekan ke-24 di markas Madura United, Malut United menang 2-1.

Sepasang gol kemenangan Malut United dicetak oleh David Da Silva (31’ dan 58’).

Malut United menjadi satu-satunya tim Top 4 yang meraih kemenangan di pekan ke-24 Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI