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Lebih Beruntung Sedikit, Bernadya Bertemu Pamungkas dan Eross Candra

Lebih Beruntung Sedikit, Bernadya Bertemu Pamungkas dan Eross Candra
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Bernadya bersama Eross Candra. Foto: Dok. JUNI Records/Hafiyyan Faza

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya memberi kejutan dengan merilis single terbaru yang bertitel Lebih Beruntung Sedikit.

Menariknya lagi, lagu hasil featuring dengan Pamungkas tersebut mempertemukan tiga karakter musisi.

Lebih Beruntung Sedikit menghadirkan kolaborasi Bernadya dan Pamungkas, dengan Eross Candra yang mengambil peran sebagai penulis komposer sekaligus produser musik.

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Ini kali pertama gitaris Sheila on 7 itu memproduseri sebuah lagu untuk solois Bernadya.

Adapun lagu tersebut ditulis bersama oleh Bernadya Ribka, Eross Candra, dan Pamungkas.

Lebih Beruntung Sedikit mengangkat cerita tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Alih-alih menawarkan jawaban atas segala ketidakpastian, lagu ini menyampaikan harapan yang lebih sederhana: agar setelah segala hal yang telah dilewati, bisa menjadi berjalan lebih baik.

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Perasaan tersebut terangkum dalam penggalan lirik, 'Ku berharap kita lebih beruntung sedikit'. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi menyimpan refleksi tentang bagaimana seseorang melanjutkan hidup setelah menghadapi kehilangan, kekecewaan, atau rencana yang tidak terwujud.

Keterlibatan Eross Candra sebagai produser musik memberikan chapter baru dalam nuansa 2000-an yang diusung Bernadya. Melanjutkan album penuh, Semoga Hanya Di Mimpi.

Penyanyi Bernadya memberi kejutan dengan merilis single terbaru yang bertitel Lebih Beruntung Sedikit. Menariknya lagi, lagu hasil featuring dengan...

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