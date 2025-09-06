menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat

Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat

Lebih dari 20 Penampil Batal Tampil, Pestapora Hari Ke-2 Tetap Padat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepadatan penonton Festival Pestapora 2025 hari ke-2, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 hari ke-2 tetap berlangsung di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Sejauh ini, sudah ada lebih dari 20 daftar penampil yang memutuskan untuk mundur dari Pestapora 2025.

Kendati ada banyak penampil yang mundur, suasana di area Pestapora 2025 tetap padat.

Baca Juga:

Salah seorang pengunjung bernama Satrio Nugroho, yang datang bersama istrinya Indah dari Depok, Jawa Barat, mengaku mengetahui informasi mengenai pembatalan beberapa penampil.

Namun, dia memutuskan untuk tetap hadir karena sudah terlanjur membeli tiket dari jauh hari.

"Tahu, tahu, ada beberapa band yang cancel kan terkait kerja sama antara Pestapora dengan PT Freeport, ya," ujar Satrio.

Baca Juga:

Satrio mengaku dirinya ingin menonton Sukatani, salah satu band yang batal naik ke panggung Pestapora hari ini.

Dia menyatakan sangat ingin mendengar lagu "Semakin Tua Semakin Punk" dari Sukatani di festival tersebut.

Lebih dari 20 penampil batal tampil, Pestapora 2025 pada hari kedua tetap padat penonton.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI