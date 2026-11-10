Lebih dari 25 Legislator Teken Surat Hak Menyatakan Pendapat, Siap-Siap
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 25 legislator telah menandatangani surat untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Surat HMP itu sebagai sikap para legislator atas polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
"Lebih 25," kata Mardani kepada awak media, Selasa (10/11).
Legislator fraksi PKS itu menyebut surat usulan HMP telah ditandatangani sejak Senin (9/11), dengan jumlah anggota yang meneken terus bertambah.
"Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," katanya.
Diketahui, nama Mardani muncul sebagai yang teratas sebagai pengusul HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Legislator Komisi II itu mengunggah namanya posisi pertama pengusul HMP di Instagram akun @mardanialisera, Selasa ini.
Mardani dalam keterangannya menyebut langkah mengajukan HMP terkait ijazah Gibran, karena muruah dan kesucian negara harus dijaga
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut jumlah anggota yang meneken usulan surat hak menyatakan pendapat terus bertambah.
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