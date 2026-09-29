Lebih dari 50 Tenant Mulai Isi Mawatu Labuan Bajo Menjelang Soft Opening
jpnn.com, LABUAN BAJO - Kawasan Mawatu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dijadwalkan menggelar soft opening pada 16 Oktober 2026.
Menjelang pembukaan tersebut, lebih dari 50 tenant ritel dan makanan-minuman (F&B) tengah mempersiapkan operasionalnya.
Selain tenant, sejumlah fasilitas publik dan fasilitas pendukung di kawasan tersebut juga disebut telah memasuki tahap akhir persiapan.
Beberapa tenant yang akan beroperasi di Mawatu antara lain Alma, La Cucina, Altomare, Bale Nagi, Sashi Bakehouse, Uttara by Mimamori Group, Toko Tiga Kopitiam, Mandalika Corner, Guardian, Alfamart, Sensatia, hingga Komodo Ethnic Tenun.
Cinema XXI juga dijadwalkan mulai menayangkan film di Mawatu pada 16 Oktober 2026, bertepatan dengan pelaksanaan soft opening.
Head of Strategic Marketing Vasanta Group Jonathan Budiman mengatakan masuknya puluhan pelaku usaha menjadi salah satu indikator kepercayaan terhadap pengembangan kawasan tersebut.
“Lebih dari 50 tenant yang bersiap hadir di Mawatu menjadi salah satu proof point bahwa ada kepercayaan terhadap apa yang sedang kami bangun,” kata Jonathan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).
Selain area komersial, pengembang juga menyiapkan sejumlah fasilitas publik. Area pantai publik, misalnya, akan dilengkapi fasilitas pendukung berupa sarana sanitasi dan musala.
Lebih dari 50 tenant mulai isi Mawatu Labuan Bajo melang soft opening 16 Oktober
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