Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya

jpnn.com -

MUNGKIN untuk sebagian orang, jersei hanyalah selembar kain

Namun, bagi mereka yang tumbuh bersama klub kebanggaannya, pada sebuah jersei ada kisah, kebanggaan, dan cinta.

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Menjahit Sejarah, Merayakan Gairah', di Kota Bandung, Minggu (26/10), tiga orang yang punya minat besar di dunia jersei, saling bercerita.

Mereka ialah desainer MILLS Fajar Ramadhan, desainer jersei Persib Bandung Agung Mutakin, dan kolektor jersei sepak bola Nays Muntahar.

Baca Juga: Jersei Baru Persib di Super League Bukan Sekadar Seragam Pertandingan

Bagi Agung Mutakin, desain jersei bukan hanya permainan warna atau motif. Di setiap lekuk garis dan potongan bahan, ada sejarah yang dijahit dengan hati.

“Persib itu tidak akan pernah besar tanpa bobotoh, staf, dan orang-orang di balik layar,” ujar Agung.