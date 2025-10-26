menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Features » Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya

Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya

Lebih dari Sekadar Desain, Begini Makna Jersei Persib di Mata Para Pencintanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah seorang pengunjung sedang melihat koleksi jersei Persib milik kolektor asal Kota Bandung, Nays Muntahar, dalam diskusi bertajuk ‘Menjahit Sejarah, Merayakan Gairah', Sabtu (25/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

MUNGKIN untuk sebagian orang, jersei hanyalah selembar kain

Namun, bagi mereka yang tumbuh bersama klub kebanggaannya, pada sebuah jersei ada kisah, kebanggaan, dan cinta.

Baca Juga:

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Menjahit Sejarah, Merayakan Gairah', di Kota Bandung, Minggu (26/10), tiga orang yang punya minat besar di dunia jersei, saling bercerita.

Mereka ialah desainer MILLS Fajar Ramadhan, desainer jersei Persib Bandung Agung Mutakin, dan kolektor jersei sepak bola Nays Muntahar.

Baca Juga:

Bagi Agung Mutakin, desain jersei bukan hanya permainan warna atau motif. Di setiap lekuk garis dan potongan bahan, ada sejarah yang dijahit dengan hati.

“Persib itu tidak akan pernah besar tanpa bobotoh, staf, dan orang-orang di balik layar,” ujar Agung.

Mendengar kisah di balik jersei Persib dari para pencintanya. Ada cinta yang tak lekang oleh waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI