Lebih dari Skin Booster, Cellbooster Hadirkan Teknologi Chac dari Swiss

jpnn.com, JAKARTA - Tren perawatan kulit terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Menjawab tren tersebut, Cellbooster®, produk injectable skin booster asal Swiss yang dikembangkan oleh Suisselle, menghadirkan teknologi CHAC Technology melalui kegiatan Cellbooster Exclusive Experience yang didukung ERHA sebagai mitra medis.

Teknologi CHAC ini dirancang untuk membantu menjaga stabilitas bahan aktif dalam formulasi serta memungkinkan pelepasannya secara bertahap setelah diaplikasikan. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan Cellbooster® dalam mendukung perawatan kualitas kulit.

Director of STI selaku distributor Cellbooster® di Indonesia, Moses Yang, mengatakan pemilihan perawatan estetika perlu mempertimbangkan kebutuhan kulit setiap individu, bukan sekadar mengikuti tren.

“Di tengah semakin banyaknya pilihan injectable, kami percaya masa depan estetika bukan tentang menghadirkan lebih banyak treatment, tetapi menghadirkan treatment yang lebih tepat,” ujar Moses, dalam keterangannya, Senin (12/10).

Cellbooster® menghadirkan tiga varian dengan fokus perawatan berbeda, yaitu Glow, Lift, dan SHAPE. Glow ditujukan untuk kebutuhan hidrasi dan kecerahan kulit, Lift berfokus pada tampilan elastisitas dan kekencangan kulit, sedangkan Shape berkaitan dengan perawatan kontur dan kualitas jaringan kulit sesuai indikasi produk.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep skin longevity, yang menitikberatkan pada pemeliharaan kualitas kulit dalam jangka panjang. Dalam penerapannya, pemilihan perawatan perlu disesuaikan dengan kondisi kulit, tujuan perawatan, serta evaluasi tenaga medis profesional.

Melalui Cellbooster Exclusive Experience, peserta diajak mengenali kondisi dan kebutuhan kulit masing-masing melalui konsultasi serta analisis bersama dokter sebelum menentukan perawatan.