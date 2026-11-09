Lebih Dekat dengan Manusia, AiMOGA Hadirkan Opsi Sewa Robot

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi canggih tak seharusnya harus berakhir kaku di balik kaca etalase.

Di tangan AiMOGA, babak baru robotika kini bukan lagi cuma soal kepemilikan, melainkan kemudahan akses yang kian dekat dengan keseharian manusia.

Melalui jenama penyewaan global bernama “Jia Tian Xia” (???), produsen robotika ini resmi memperluas jangkauan layanannya.

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Tak cuma menjual, AiMOGA kini menawarkan opsi penyewaan. Proyek percontohan ini dimulai dari Wuhu, Tiongkok, sebelum nantinya menyapa pasar internasional—termasuk Indonesia.

Langkah ini lahir dari pemahaman sederhana: kebutuhan setiap sektor tak pernah sama.

Dari koridor rumah sakit, fasilitas transportasi, ruang kelas, hingga destinasi wisata, penyewaan menjadi jawaban yang lebih adaptif bagi mereka yang butuh fleksibilitas.

"Kebutuhan dari setiap skenario penggunaan harus jadi dasar perencanaan produk sekaligus arah komersialisasi," ungkap Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager AiMOGA Robotics Guibing Zhang, dalam keterangannya, Senin (9/11).

Sentuhan manusiawi itu juga yang terasa dalam gelaran Chery International User Summit 2026.