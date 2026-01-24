Lebih Dekat ke Konsumen, Otoproject Studio Hadir di Kota Kasablanka, Ada Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Otoproject Group resmi membuka store pertama, Otoproject Studio di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu (24/1).

Store baru itu menghadirkan rangkaian produk pendukung otomotif seperti dascham, cup holder mobil, karpet, dan lain-lain.

Retail Manager Otoproject Studio, Mario mengungkapkan store baru ini hadir di Kota Kasablangka dengan memiliki konsep baru dan modern serta memberikan pengalaman kepada pencinta otomotif.

"Otoproject Studio dirancang sebagai ruang kurasi produk esensial otomotif yang mengutamakan kenyamanan, fungsi, estetika dan keamanan, menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang aktif dan dinamis," ujar Mario saat ditemui di lokasi.

Dia menambahkan store baru itu menghadirkan berbagai produk unggulan, mulai dari interior essentials, Organizer, hingga solusi penunjang kenyamanan berkendara, yang dikembangkan dengan standar kualitas tinggi serta desain yang relevan untuk penggunaan harian.

Seluruh produk itu dirancang dengan praktis, tanpa memerlukan instalasi berat atau modifikasi permanen pada kendaraan. Sehingga dapat langsung digunakan dengan cepat dan aman.

“Otoproject Studio kami hadirkan sebagai bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan konsumen. Kami merangkul semua pengguna mobil bukan hanya enthusiast” tuturnya.

“Melalui studio ini, kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna kendaraan modern—dengan solusi praktis yang mudah diaplikasikan tanpa proses instalasi yang rumit,” sambungnya.