Lebih Modern, Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta resmi menghadirkan New Look Branch pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Park sebagai bagian dari transformasi perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Peresmian dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno; Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat; Komisaris Utama Bank Jakata Anang Basuki; Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo; Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta Daniel Setiawan Subianto; Owner Kebayoran Park Mall & Hotel, Tety Kurniawaty Wijaya dan Sony Kusumo, bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/7/2026).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah transformasi Bank Jakarta melalui peresmian KCP Kebayoran Park sebagai future branch. Menurutnya, langkah tersebut menjadi wujud komitmen Bank Jakarta dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

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"Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami mendukung dan menyambut baik kehadiran New Look Bank Jakarta KCP Kebayoran Park sebagai komitmen Bank Jakarta untuk terus bertransformasi menjawab kebutuhan nasabah. Bank Jakarta memegang peran penting sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong transformasi ekonomi Jakarta," ungkap Rano Karno dalam keterangan resmi.

Bintang Si Doel itu juga berharap Bank Jakarta terus memperluas akses layanan perbankan, termasuk melalui penyediaan ATM di kawasan rumah susun agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan.



KCP Kebayoran Park hadir dengan konsep Modern, Accessible, Connected, menghadirkan ruang layanan yang lebih nyaman, kolaboratif, dan personal bagi nasabah. Konsep tersebut juga diperkuat dengan implementasi identitas baru Bank Jakarta, termasuk penggunaan seragam baru bagi petugas frontliner.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan peresmian KCP Kebayoran Park bukan sekadar menghadirkan kantor cabang dengan wajah baru, tetapi menjadi tonggak transformasi layanan Bank Jakarta.

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"Kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung. Yang berubah bukan hanya wajah kantor cabang, tetapi juga cara kami melayani masyarakat. Perubahan sebuah bank tidak cukup diwujudkan melalui teknologi ataupun bangunan yang lebih modern, melainkan ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih manusiawi," jelas Agus.

Menurut Agus, kehadiran kantor cabang tetap relevan di era digital karena kepercayaan dibangun melalui interaksi antarmanusia. Karena itu, masa depan perbankan bukan memilih antara layanan digital atau cabang, melainkan menghadirkan kantor cabang yang digital, cerdas, efisien, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.