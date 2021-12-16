menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lebong Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 5,7

Lebong Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 5,7

Lebong Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 5,7
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi gempa bumi Bandung. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi pada Sabtu (7/3) malam pukul 23:58 WIB.

Berdasarkan laman resmi BMKG yang dipantau di Jakarta, pusat gempa berada di di darat 64 km Barat Lebong.

Baca Juga:

"Koordinat gempa berada pada 2,99 Lintang Selatan (LS) dan 101,63 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 47 km," tulis BMKG.

BMKG menyebut agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. (antara/jpnn)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa bumi mengguncang Kabupaten Lebong, Bengkulu.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI