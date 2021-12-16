Lebong Bengkulu Diguncang Gempa Magnitudo 5,7

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi pada Sabtu (7/3) malam pukul 23:58 WIB.

Berdasarkan laman resmi BMKG yang dipantau di Jakarta, pusat gempa berada di di darat 64 km Barat Lebong.

"Koordinat gempa berada pada 2,99 Lintang Selatan (LS) dan 101,63 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 47 km," tulis BMKG.

BMKG menyebut agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. (antara/jpnn)