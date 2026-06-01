Ledakan di Myanmar, Lebih Dari 45 Orang Tewas
jpnn.com - ISTANBUL - Ledakan dahsyat terjadi di sebuah bangunan yang dilaporkan menjadi tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan di timur laut Myanmar, Minggu (31/5).
Ledakan itu menewaskan lebih dari 45 orang, menurut petugas penyelamat dan media setempat.
Sekitar 70 orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi sekitar tengah hari di Kota Namhkam, Negara Bagian Shan, itu.
Lokasi kejadian berada sekitar 3 kilometer di selatan perbatasan China yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), kelompok bersenjata etnis dan organisasi politik yang memperjuangkan otonomi di Myanmar.
CCTV, stasiun televisi pemerintah China, melaporkan banyak rumah penduduk mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut.
Menurut temuan awal, ledakan terjadi di tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan.
Sejumlah media Myanmar melaporkan bahwa korban tewas dalam insiden tersebut berkisar antara 50 hingga 55 orang.
Foto dan video yang beredar di media setempat menunjukkan kepulan asap besar di lokasi kejadian. Bangunan rusak dan puing-puing terlihat berserakan di kawasan tersebut.
