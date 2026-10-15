Ledakan di Pasar Cimanggis Bukan Bom, Ini Penjelasan Brigjen Susatyo

jpnn.com - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri masih menyelidiki ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengakibatkan korban jiwa pada Rabu (14/10/2026).

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui sumber ledakan di kawasan pasar tersebut.

Berdasarkan temuan di lokasi, ledakan itu diduga bersumber dari gudang penyimpanan buah.

"Gudang penyimpanan buah, dan hasil olah TKP dengan jibom dan sebagainya, ini bukan bom. Ini bukan bom, ini adalah ledakan yang saat ini masih didalami," ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Dari hasil penyelidikan itu petugas juga menemukan sebuah tabung Etilen seberat 52 kilogram, yang lazimnya digunakan untuk mematangkan buah.

"Jadi tabung itu biasa digunakan memang untuk mematangkan buah. Ditemukan memang di tempat yang paling parah kerusakannya, itu ditemukan buah pisang yang cukup banyak. Buah pisang yang cukup banyak dan dalam kondisi mentah," tuturnya.

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Selain melakukan olah TKP, tim penyidik juga telah memeriksa dan memintai keterangan saksi. Dari keterangan awal, ledakan tersebut terjadi di tengah kegiatan pengepakan di area pasar tersebut.

"Jadi, para korbannya sebagian pekerja dari gudang buah itu. Ada sebagian pekerja karena juga ditemukan korban yang berada di depan ruko," kata Susatyo.