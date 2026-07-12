Ledakan di Purwakarta, 5 Bangunan-1 Masjid Hancur, Satu Orang Tewas
jpnn.com, PURWAKARTA - Peristiwa ledakan menghancurkan toko bangunan, rumah warga dan sebuah masjid di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu.
Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa itu.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya membenarkan insiden tersebut. Namun, pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail sumber utama ledakan.
"Benar pada hari ini terjadi ledakan di toko bangunan di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Untuk penyebab ledakan kita masih koordinasi dengan tim penjinak bom Polda Jabar," katanya saat dihubungi, Minggu.
Ia menyampaikan, pihak kepolisian baru bisa menyampaikan penyebab ledakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.
Namun, dapat dipastikan ledakan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yang diduga seorang pegawai toko bangunan.
Sementara itu, suara ledakan cukup keras yang diduga bersumber dari sebuah toko bangunan di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Minggu pagi.
Sejumlah warga setempat menyebutkan suara ledakan itu cukup keras hingga terdengar sampai radius lebih dari 3 kilometer.
Peristiwa ledakan menghancurkan toko bangunan, rumah warga dan sebuah masjid di Purwakarta.
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