Ledakan di Ruko San Antonio Surabaya, 5 Orang Terluka Dilarikan ke RS
jpnn.com - SURABAYA - Ledakan terjadi di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/10) pagi.
Sebanyak lima orang dikabarkan terluka dan 20 bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan.
“Korban sudah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan awal," kata Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Tito di Surabaya, Selasa (6/10).
Berdasar informasi sementara, empat korban semula dibawa ke RS Haji Surabaya dan satu korban ke RS Mitra Keluarga Kenjeran.
Petugas Command Center Kota Surabaya kemudian menginformasikan bahwa para korban dipindahkan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.
Ledakan dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.11 WIB di kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I, Kecamatan Mulyorejo.
Selain menyebabkan korban luka, ledakan mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar lokasi dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat.
Informasi sementara dari petugas menyebutkan sedikitnya 20 bangunan terdampak.
Ledakan terjadi di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya. Lima orang terluka dilarikan ke RS.
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