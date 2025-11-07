Ledakan di SMA 72 Kelapa Gading: Pramono Tak Bisa Banyak Bicara

jpnn.com - KELAPA GADING - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).

Sebelum Pramono tiba, di lokasi kejadian sudah terlihat personel Gegana yang berjaga.

Sekolah yang terledak di kawasan perumahan TNI AL itu juga dijaga oleh sejumlah polisi militer.

Promono yang melakukan kunjungan kurang dari 30 menit itu tak banyak bicara saat awak media menanyakan hasil tinjauan tersebut.

"Maaf, ya. Nanti biar polisi saja (beri keterangan)" kata Pram.

Dia juga enggan menanggapi saat awak media meminta pesan untuk korban ledakan.

"Saya mau ke rumah sakit," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi sebuah ledakan di salah satu bangunan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.