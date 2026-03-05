Ledakan Fabio Calonego Bersama Persija Jakarta, Senyum Mauricio Souza Jadi Bukti
jpnn.com - Fabio Calonego kian menegaskan perannya sebagai sosok penting bagi Persija Jakarta.
Bukan hanya soal menit bermain yang konsisten, pemain asal Brasil itu juga memberik kontribusi nyata yang berulang kali muncul pada momen krusial pertandingan.
Sepanjang musim ini, Fabio rutin dipercaya turun ke lapangan.
Tiga asis lebih dahulu dia persembahkan saat menghadapi Malut United, Persebaya Surabaya, dan Bhayangkara FC.
Namun, peran itu tak berhenti sampai di sana.
Dua pertandingan terakhir justru memperlihatkan sisi lain dari Fabio.
Pemain berusia 28 tahun itu tampil sebagai eksekutor yang menentukan hasil akhir laga lewat gol-gol bernilai tinggi.
Saat bersua Malut United pada akhir Februari, Fabio mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan jarak jauh yang mematikan.
Fabio Calonego kian menegaskan perannya sebagai sosok penting bagi Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan
- Semen Padang Vs PSIM Malam Ini: Kerbau Merah Jangan Pakai Kepala Panas
- Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung
- Komentar Pedas Mauricio Souza Seusai Persija Jakarta Kecolongan dari Borneo FC
- 5 Masalah Besar Persija Terungkap dalam Sebuah Konferensi
- Persija vs Borneo FC Imbang, Mauricio Souza Kecewa, tetapi Ada Satu Pemain Disanjungnya