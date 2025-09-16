Ledakan Gas Hancurkan Rumah di Bandung, Dua IRT Mengalami Luka Bakar, Polisi Turun Tangan

jpnn.com, BANDUNG - Warga Babakan Sari, Kota Bandung, dikagetkan dengan insiden ledakan gas tiga kilogram di Jalan Pacul VI, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (16/9/2025) pagi.

Gas melon tersebut meledak dikarenakan bocor saat hendak dipakai untuk memasak oleh pemilik rumah.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan, ledakan gas melon itu menghancurkan dua bangunan rumah yang diisi oleh empat kepala keluarga (KK).

Kronologi kejadiannya, pemilik rumah Nurhayati membeli gas melon kepada tetangganya, Ika, yang biasa menjual gas.

Nurhayati yang memiliki sisa tabung gas di rumah, tak mengetahui jika gas tersebut bocor.

Sampai akhirnya, Ika datang ke rumahnya untuk memastikan tabung gas yang dibeli tetangganya itu dalam kondisi layak.

Dalam situasi itu lah, Ika yang sedang mengecek tabung gas melon, meledak.

"Saat di TKP itu dia sudah punya satu gas, bau dan (mengeluarkan) bunyi, bocor. Namun, oleh si korban ibu Nurhayati ini tidak tercium, karena ruangnya mungkin agak tertutup," kata Sumartono saat ditemui di TKP.