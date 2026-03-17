Ledakan Misterius di Masjid, Jemaah Salat Tarawih Berhamburan

jpnn.com - JEMBER - Sebuah ledakan misterius terjadi di sebuah masjid di kawasan Perumahan Pesona Regency di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin (16/3) malam.

Ledakan yang terjadi saat berlangsungnya salat tarawih itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Namun, menyebabkan kerusakan di bagian atap masjid dan membuat panik jemaah salat tarawih dan warga kawasan perumahan.

"Ledakan cukup keras dan terdengar hingga di kampung sebelah," kata Takmir Masjid, Muhammad Fadil, Selasa (17/3) dini hari.

Dia bercerita, ledakan itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB saat salat tarawih, sehingga banyak jemaah yang berhamburan keluar rumah.

"Satu orang dibawa ke Unit Gawat Darurat di RSUD dr Soebandi karena diduga mengalami pekak telinga," katannya.

Dia menjelaskan ledakan terjadi di dekat tempat wudhu laki-laki dan menyebabkan plafon dan etalase lemari buku masjid rusak.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.