Ledakan Petasan Menewaskan Pemilik Rumah di Malang, Polisi Lakukan Pendalaman
Aparat dari Satreskrim Polres Malang melakukan penyelidikan dugaan ledakan petasan di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan pemilik berinisial S (48), Sabtu (23/5/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jpnn.com - MALANG - Dugaan ledakan petasan terjadi di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (23/5).

Peristiwa itu menyebabkan pemilik rumah berinisial S (48) meninggal dunia. Saat ini, Kepolisian Resor Malang masih mendalami dugaan ledakan tersebut.

Menurut Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar, saat penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara (TKP), tim dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang turut mengamankan barang bukti satu ember berisi petasan dari lokasi kejadian.

"Barang bukti berupa petasan berbagai ukuran sudah diamankan, saat ini penyidik masih mendalami penyebab pasti ledakan termasuk asal bubuk petasan yang dipakai korban," kata Bambang di Malang, Minggu (24/5).

Bambang menyampaikan peristiwa ledakan yang menyebabkan tewasnya S terjadi pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 11.15 WIB.

Saat itu, warga di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba mendengar bunyi ledakan dari dalam rumah korban.

Mereka pun bergegas mendatangi lokasi sumber suara untuk melakukan pengecekan.

Setiba di tempat kejadian, warga mendapati S sudah dalam kondisi mengalami luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh, yakni meliputi kaki, tangan, dada, perut, hingga wajah.

