Ledakan Pipa Gas PT TGI di Inhil Lukai 10 Warga, Sejumlah Rumah dan Kendaraan Terbakar

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Ledakan pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka serta mengakibatkan kerusakan material berupa rumah dan kendaraan.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora mengatakan data sementara mencatat sebanyak 10 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Korban sementara berjumlah 10 orang, terdiri dari enam orang mengalami luka bakar ringan dan empat orang luka ringan. Untuk kerugian material, terdata lima unit mobil, lima unit sepeda motor, serta beberapa bangunan warga,” ujar AKBP Farouk Sabtu (3/2).

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hilir (BPBD Inhil), R Arliansyah, menyebut sebagian korban langsung mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

“Ada sekitar lima orang yang mengalami luka bakar. Korban langsung dibawa ke puskesmas dan saat ini masih bisa ditangani oleh tenaga medis setempat,” kata Arliansya.

Arliansyah memastikan kondisi di lokasi kejadian sudah kembali normal setelah api padam.

Saat ini, BPBD Inhil fokus melakukan pendataan terhadap warga serta aset yang terdampak kebakaran.

Selain korban luka, kebakaran juga berdampak langsung ke permukiman warga. Data sementara BPBD Inhil mencatat tiga unit rumah warga dan satu kios semi permanen hangus terbakar.