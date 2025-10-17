menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Kiaracondong Bandung, 4 Korban Luka Serius

Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Kiaracondong Bandung, 4 Korban Luka Serius

Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Kiaracondong Bandung, 4 Korban Luka Serius
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi rumah seusai ledakan tabung gas 3 kilogram di Gang H Mansur RT 06 RW 07, Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jumat (17/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ledakan tabung gas 3 kilogram terjadi di Gang H Mansur RT 06 RW 07, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pada Jumat (17/10/2025).

Insiden tersebut menyebabkan empat orang mengalami luka bakar serius dan kerusakan pada bangunan rumah.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan, laporan awal ledakan ini diduga kuat disebabkan oleh kebocoran gas elpiji yang tersulut api saat kompor dinyalakan.

Baca Juga:

Empat korban yang terluka masing-masing yakni Ade (47 tahun), pemilik rumah, Mita (45 tahun) istrinya, Serli (17 tahun), anaknya yang masih pelajar, dan Soleh (28 tahun), penjual gas yang sedang membantu memasang tabung di rumah korban.

Keempatnya mengalami luka bakar serius dan kini dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pindad untuk perawatan intensif.

Menurut keterangan saksi, Dedi Suryadi, saat kejadian mendengar suara ledakan keras dari arah rumah korban.

Baca Juga:

“Begitu terdengar ledakan, saya langsung lari ke lokasi. Api sudah menyala di dalam rumah, lalu saya bantu mengevakuasi korban dan menghubungi petugas,” kata Sumartono ditemui di lokasi kejadian.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan sementara, ledakan berawal saat Mita membeli gas 3 kg di warung milik Soleh.

Ledakan gas 3 kilogram terjadi di Gang H Mansur, Kiaracondong, Kota Bandung. 4 orang mengalami luka bakar serius, 60-90 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI