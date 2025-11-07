menu
Ledakan Terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, 2 Orang Dilarikan ke RS
Ilustrasi ledakan. Foto: Antara

jpnn.com -  JAKARTA - Sebuah ledakan terjadi di salah satu bangunan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat.

Saat ini, polisi tengah mendalami penyebab dari peristiwa tersebut.

"Iya, ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, tetapi lagi kami dalami penyebabnya,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Budi Hermanto.

Dia mengatakan berdasar informasi ada dua korban yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

“Infonya dua orang dilarikan ke rumah sakit,” ungkap dia.

Budi menyebut bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam perjalanan ke tempat kejadian perkara (TKP).

“Pak Kapolda perjalanan ke TKP," kata Budi. 

Sementara itu, dari data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, ledakan itu terjadi di sebuah bangunan di Jalan Prihatin Nomor 87, RT 008/02 (SMA Negeri 72 Jakarta), Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

