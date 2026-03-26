Lee Je Hoon Salurkan Donasi Rp1,1 Miliar untuk Perawatan Pasien Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Lee Je Hoon mendonasikan 100 juta won atau sekitar Rp1,1 miliar untuk mendukung perawatan pasien kanker.

Donasi tersebut disalurkan kepada Asan Medical Center guna membantu pengembangan sistem perawatan yang lebih layak bagi para pasien.

Kabar ini disampaikan oleh agensi Company On yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian sang aktor terhadap dunia kesehatan.

Agensi menjelaskan, Lee Je Hoon berharap kontribusinya dapat membantu menciptakan sistem perawatan yang lebih canggih serta lingkungan medis yang optimal bagi penderita kanker.

Dilaporkan Soompi, Rabu (25/3) waktu setempat, Lee Je Hoon mengaku senang dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat melalui donasi tersebut.

“Saya memutuskan untuk memberikan donasi ini karena saya ingin membantu pengembangan rumah sakit agar pasien dapat memperoleh dukungan yang lebih aktif untuk perawatan mereka. Saya akan terus berusaha untuk menunjukkan dukungan saya secara teratur,” ujar Lee Je Hoon.

Sejak 2021, dia diketahui telah menjalin hubungan dengan rumah sakit tersebut dan secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap pasien yang berjuang melawan penyakit serius.

Selain membantu biaya pengobatan pasien kurang mampu dan anak-anak, aktor yang dikenal lewat drama Taxi Driver itu juga aktif dalam berbagai kegiatan amal lainnya.