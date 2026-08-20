Lee Kang In Bersinar, Atletico Madrid Menang 2-0 dari Malaga

jpnn.com - MADRID - Atletico Madrid memperpanjang dominasinya dari Malaga dengan kemenangan 2-0 di pekan pertama La Liga.

Pada laga di kandang sendiri, Metropolitano, Kamis (20/8) dini hari WIB, Atletico menang berkat dua pemain pengganti, yakni Lee Kang-in dan Alex Baena.

Buat Lee Kang-in, laga tersebut merupakan debut kompetitifnya bersama Atletico.

Pemain Korea berusia 25 tahun yang 'datang' dari PSG itu mencetak gol pada menit ke-70 atau hanya sekitar sepuluh menit setelah masuk dari bench.

Tampak sejumlah pria dan wanita yang sepertinya berkebangsaan Korea, yang memakai seragam Atletico di tribune, bersorak dan bersukacita setelah Lee Kang-in mengukir namanya di papan skor.

Lee Kang-in berkreasi di sisi kiri pertahanan Malaga, mengecoh dua-tiga pemain tim tamu, lalu dengan kaki kirinya menciptakan tendangan melengkung nan indah.

Gol yang juga membuat Pelatih Diego Simeone terlihat sedikit tak percaya dengan aksi Lee Kang-in.

"Lee Kang-in menandai debutnya (di laga resmi, kompetsi) bersama Atletico Madrid dengan gol spektakuler," kupasan awak Flash Score.