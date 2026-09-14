Lee Min Ho Akan Hadiri Diskusi Film The Assassin(s) di TIFF 2026
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film terbarunya, The Assassin(s), dalam Festival Film Internasional Toronto (TIFF) 2026 di Kanada, Kamis (17/9).
Berdasarkan laman resmi TIFF, Lee Min Ho akan hadir dalam sesi eksklusif bertajuk “In Conversation With... Lee Min-ho”.
Sesi tersebut akan membahas proses kreatif dan perjalanan kariernya dalam menghidupkan karakter yang diperankan dalam film terbaru tersebut.
Film The Assassin(s) juga akan menjalani pemutaran perdana dunia di TIFF 2026 melalui program Gala Presentations.
Film berdurasi 131 menit itu disutradarai Hur Jin-ho dan dibintangi Lee Min Ho bersama Yoo Hae-jin serta Park Hae-il.
Dalam film tersebut, Lee Min Ho memerankan seorang reporter pemula yang bersama rekan seniornya, diperankan Park Hae-il, menyelidiki kasus percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee pada 15 Agustus 1974.
Penembakan terjadi ketika Park Chung-hee menyampaikan pidato dalam upacara Hari Pembebasan ke-29.
Meski presiden selamat, insiden tersebut menewaskan Ibu Negara Yuk Young-soo dan seorang gadis muda.
Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film The Assassin(s) di TIFF 2026 pada 17 September.
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