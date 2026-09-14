Lee Min Ho Akan Hadiri Diskusi Film The Assassin(s) di TIFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film terbarunya, The Assassin(s), dalam Festival Film Internasional Toronto (TIFF) 2026 di Kanada, Kamis (17/9).

Berdasarkan laman resmi TIFF, Lee Min Ho akan hadir dalam sesi eksklusif bertajuk “In Conversation With... Lee Min-ho”.

Sesi tersebut akan membahas proses kreatif dan perjalanan kariernya dalam menghidupkan karakter yang diperankan dalam film terbaru tersebut.

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Film The Assassin(s) juga akan menjalani pemutaran perdana dunia di TIFF 2026 melalui program Gala Presentations.

Film berdurasi 131 menit itu disutradarai Hur Jin-ho dan dibintangi Lee Min Ho bersama Yoo Hae-jin serta Park Hae-il.

Dalam film tersebut, Lee Min Ho memerankan seorang reporter pemula yang bersama rekan seniornya, diperankan Park Hae-il, menyelidiki kasus percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee pada 15 Agustus 1974.

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Penembakan terjadi ketika Park Chung-hee menyampaikan pidato dalam upacara Hari Pembebasan ke-29.

Meski presiden selamat, insiden tersebut menewaskan Ibu Negara Yuk Young-soo dan seorang gadis muda.