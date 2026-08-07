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Leg 2 SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Menang atas Vietnam, Dramatis!

Leg 2 SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Menang atas Vietnam, Dramatis!
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 putaran kedua di 700th Anniversary Stadium, Chiangmai, Jumat (7/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia membuka putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan kemenangan melawan Vietnam.

Berlaga di 700th Anniversary Stadium, Chiangmai, Jumat (7/8) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-9).

Pada laga ini sejatinya Tisya Amallya Putri dan kolega memanfaatkan kondisi Vietnam yang timpang.

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Tim Negeri Paman Ho tercatat tidak membawa Vi Thi Nhu Quynh serta pelatih Nguyen Tuan Kiet.

Praktis di laga ini Vietnam didampingi oleh asisten pelatih mereka, yakni Nguyen Thi Ngoc Hoa serta beberapa pemain muda.

Kondisi tersebut sempat menyulitkan Indonesia yang pada awal laga terlambat panas sehingga tertinggal 20-25 dan 18-25 di dua gim awal.

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Pada gim ketiga dan keempat momentum berpindah setelah Srikandi Merah Putih mampu menyamakan skor setelah unggul 25-22, 25-20.

Tren positif tersebut terus berlanjut hingga Timnas voli putri Indonesia memaksa laga berlanjut ke gim kelima.

Timnas voli putri Indonesia membuka putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan kemenangan melawan Vietnam, Jumat (7/8)

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