Lega, Rasa Penasaran Nova Arianto Sudah Berakhir

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-20 Indonesia berhasil mendapatkan tiket Piala Asia U-20 2027 di China seusai mengalahkan Australia.

Dalam laga yang digelar di New Laos National Stadium, Minggu (6/9), Putu Panji dan kolega menang dengan skor 2-0.

Pada laga ini gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Brkic (90+3).

Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku sejak awal tidak gentar menghadapi tim Negeri Kangguru.

Australia datang ke babak kualifikasi dengan status juara Piala AFF U-20.

Dengan reputasi tersebut ternyata menjadi motivasi manajer kelahiran 4 November 1979 itu untuk bisa meraih kemenangan dan membawa timnya melangkah jauh hingga putaran final Piala Asia U-20.

“Ini merupakan kerja keras dari semua pemain, termasuk staf pelatih dan staf ofisial. Semuanya bekerja sama,” ujar putra dari Sartono Anwar itu.

“Saya bilang, ini adalah kerja sama tim yang membuat kita bisa lolos. Ini merupakan hasil dari kerja keras pemain, kerja keras pelatih, dan seluruh tim, sehingga kita bisa lolos ke Piala Asia.”