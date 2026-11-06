Legalitas Terpenuhi, 2 Perusahaan Rokok di Probolinggo Kantongi NPPBKC dari Bea Cukai

jpnn.com, PROBOLINGGO - Komitmen dalam menjalankan usaha secara legal dan memenuhi ketentuan menjadi langkah penting bagi pelaku usaha di bidang cukai.

Dua perusahaan rokok asal Probolinggo, yakni PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar berhasil mewujudkan komitmen tersebut dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Probolinggo pada Selasa (3/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo Rudie Bayu Widjatnoko mengatakan penyerahan piagam NPPBKC ini menjadi bentuk dukungan instansinya terhadap kepatuhan PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar.

"Penyerahan piagam NPPBKC ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Probolinggo dalam memberikan pelayanan yang profesional sekaligus memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai," ujar Rudie dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Sebelum memperoleh NPPBKC, PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar telah melalui tahapan pemenuhan persyaratan sesuai prosedur yang berlaku.

Kedua perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, tertib administrasi, dan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap kewajiban di bidang cukai.

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Rudie menegaskan Bea Cukai Probolinggo terus berupaya membangun sinergi dengan para pelaku usaha melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel.

"Pemberian NPPBKC bukan sekadar pemenuhan legalitas administrasi, tetapi juga menjadi awal dari tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara tertib dan patuh terhadap ketentuan," tegas Rudie.