Legalize.IDN dan Muhammad Azmi Saifuddin Raih Dua Kategori dalam Hukumonline IHCC 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Legalize Indonesia Group (Legalize.IDN) dan Muhammad Azmi Saifuddin terpilih dalam ajang Hukumonline In-House Counsel Choice (IHCC) 2026 pada kategori Most Recommended Law Firm dan Most Recommended Lawyer.

Pencapaian ini menjadi bagian dari perjalanan Legalize.IDN dalam mengembangkan layanan legal bisnis yang berorientasi pada kebutuhan klien.

Hukumonline In-House Counsel Choice merupakan ajang yang menyoroti firma hukum dan praktisi hukum berdasarkan rekomendasi komunitas in-house counsel.

Pada penyelenggaraan 2026, rekomendasi didasarkan pada pengalaman kolaborasi nyata antara tim legal internal perusahaan dengan firma hukum maupun praktisi hukum pada tahun sebelumnya.

Bagi Legalize.IDN, pengakuan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat peran pendampingan legal bagi pelaku usaha. Di tengah perkembangan regulasi dan kebutuhan bisnis yang makin dinamis, pemahaman terhadap aspek legal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan perusahaan.

Legalize.IDN menghadirkan pendekatan Personal Legal Assistance untuk membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas dan proses administrasi yang relevan dengan bisnis mereka.

Layanan yang tersedia mencakup pendirian perusahaan, pengurusan perizinan usaha, pendaftaran merek, layanan perpajakan, serta berbagai kebutuhan legal administratif lainnya.

Melalui pendekatan ini, Legalize.IDN berupaya membuat proses pemenuhan kebutuhan legal bisnis lebih terarah dan mudah dipahami. Pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.