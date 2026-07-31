Legenda AC Milan Franco Baresi Tutup Usia, Warisannya Tetap Hidup

jpnn.com - Kabar duka menyelimuti keluarga besar AC Milan. Salah satu ikon terbesar Rossoneri, yakni Franco Baresi meninggal dunia pada Jumat (31/7/2026).

Bares mengembuskan napas terakhirnya pada usia 66 tahun, setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya selama kurang lebih satu tahun.

Kepergian pria yang identik dengan nomor punggung 6 tersebut langsung diumumkan AC Milan melalui pernyataan resmi.

"AC Milan berduka atas kepergian AC Milan. Nilai, keteladanan, dan integritas yang dia tinggalkan akan selalu menjadi bagian dari jati diri klub, sebagaimana nomor punggung 6 yang akan terus dikenang," tulis Milan.

Loyalitas menjadi salah satu alasan Baresi begitu dihormati. Selama berkarier sebagai pesepak bola profesional, dia hanya mengenakan seragam AC Milan.

Perjalanan panjangnya bersama Rossoneri dimulai pada 1978 hingga akhirnya memutuskan gantung sepatu pada 1997.

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Dalam kurun waktu tersebut, Baresi tampil dalam 531 pertandingan dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah klub.

Di level internasional, kiprahnya juga tidak kalah gemilang. Baresi mencatatkan 81 penampilan bersama Timnas Italia.