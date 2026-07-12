Legenda AC Milan Paolo Maldini Ditunjuk Jadi Direktur Teknik Timnas Italia

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) resmi menunjuk legenda AC Milan dan tim nasional Italia Paolo Maldini sebagai direktur teknik baru.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya besar membenahi skuad Gli Azzurri setelah mencatatkan rekor buruk gagal lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya membenahi tim nasional setelah Gli Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

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"Presiden (FIGC) Giovanni Malago dengan senang hati mengumumkan bahwa Paolo Maldini telah menerima posisi sebagai Direktur Teknik," demikian pernyataan FIGC melalui media sosial mereka pada Minggu.

Maldini merupakan salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola Italia. Pria berusia 58 tahun itu mengoleksi 126 penampilan bersama timnas Italia dan sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik AC Milan selama empat tahun.

Sepanjang karier bermainnya, Maldini juga hanya membela Milan dan membantu klub tersebut meraih tujuh gelar Serie A.

FIGC juga mengumumkan bahwa mantan rekan setim Maldini di AC Milan, Leonardo akan bergabung sebagai penasihat. Menurut laporan media Italia, Maldini telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2028.

Penunjukan Maldini dilakukan setelah Giovanni Malago terpilih sebagai presiden FIGC bulan lalu. Malago sebelumnya memimpin panitia penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026.