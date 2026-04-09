Legenda Barcelona Lawan Tim Ronaldo, Clash of Legends 2026 Bisa Bawa Berkah untuk Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan legenda Barcelona dan mantan pesepak bola dunia dalam tajuk Clash of Legends 2026 diharapkan menjadi berkah tersendiri untuk DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengungkapkan adanya event persahabatan tersebut membuat sorotan kini ada di ibu kota.

Menurutnya, kehadiran para legenda bakal meningkatkan nilai Jakarta di mata dunia serta mendorong pertumbuhan sport tourism.

“Jakarta ini secara ekonomi akan sangat terbantu dengan adanya Clash of Legends 2026. Stigma kota global akan terwujud. Kami mengundang pemain bola legenda," kata Hardiyanto Kenneth.

“Banyak sektor akan terbantu dari sektor UMKM, F&B, transportasi sampai okupansi hotel. Lebih dari itu, event ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang melalui exposure Jakarta di mata dunia,” sambung politikus partai PDIP Perjuangan itu.

Laga Clash of Legends 2026 akan mempertemukan legenda Barcelona melawan mantan-mantan pemain yang tergabung di DRX World Legends.

Kehadiran para pemain seperti Ronaldo Nazario (manajer), Alessandro Del Piero, Honda, David Silva, hingga Franck Ribery menggantikan tim legenda Real Madrid yang urung bertanding.

Pertandingan juga diprediksi makin menarik lantaran dipimpin wasit legendaris asal Italia yakni Pierluigi Collina.