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Legenda Basket Indonesia Punya Harapan Besar untuk Pemain Lokal di IBL All Indonesian Cup 2026

Legenda Basket Indonesia Punya Harapan Besar untuk Pemain Lokal di IBL All Indonesian Cup 2026
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Pebasket Pelita Jaya Neo Putu Pande saat berlaga pada ajang IBL All Indonesian Cup 2025 di Solo. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Legenda basket Indonesia Dimas Mahendra menilai ajang IBL All Indonesian Cup 2026 menjadi kesempatan emas bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan aslinya.

Turnamen ini dirancang khusus tanpa melibatkan pemain asing guna memberikan porsi bermain yang lebih besar bagi talenta nasional.

“Biasanya ada pemain yang perannya tidak terlalu besar saat kompetisi reguler. Nah, di turnamen seperti ini mereka punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sebenarnya,” ujar Dimas.

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“Siapa tahu justru dari ajang-ajang ini muncul nama-nama baru yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan,” imbuhnya.

IBL All Indonesian Cup 2026 diharapkan juga menghasilkan pertandingan menarik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain lokal.

Selama ini para pemain telah berlatih intensif dan wadah turnamen ini dianggap tepat untuk mereka mengasah kemampuan yang dimiliki.

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“Saya berharap setelah IBL All Indonesian Cup 2026 nanti semua tidak hanya membicarakan siapa juaranya, tetapi juga siapa pemain lokal yang tampil luar biasa,” ungkap mantan penggawa Aspac Jakarta itu.

“Akan sangat bagus kalau turnamen ini melahirkan bintang-bintang baru yang nantinya bisa menjadi andalan klub, bahkan tim nasional.”

Ajang IBL All Indonesian Cup 2026 diharapkan bisa menjadi wadah pemain lokal untuk berkembang setelah selama ini kurang dapat kesempatan

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