Legenda Bulu Tangkis RI Terima Tawaran Melatih di Kanada dengan Nilai Fantastis

jpnn.com, JAKARTA - Legenda bulu tangkis Tanah Air Tri Kusharjanto mendapat tawaran melatih di Kanada bersama klub GX Badminton.

Pria kelahiran 18 Januari 1974 itu digandeng MSD Sport Agency untuk bisa melatih tim yang berdomisili di Calgary tersebut.

Tri Kusharjanto mengaku merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih di luar negeri.

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Pria asal Yogyakarta itu bakal fokus dalam pembinaan, khususnya bagi pebulu tangkis muda yang ada di Kanada.

“Terima kasih kepada MSD Sport Agency yang membantu karier kami sebagai mantan atlet bulu tangkis bisa tersalurkan secara resmi, baik sebagai pelatih maupun pemain di luar negeri,” katanya.

“Bersama MSD Sport Agency saya dijamin mulai dari berkas keberangkatan hingga nantinya di sana. Setelah saya bilang ke keluarga dan mereka menyetujui, maka saya memutuskan berangkat,” ujar bapak dari pebulu tangkis Rehan Naufal Kusharjanto itu.

Tri Kusharjanto rencananya akan melatih di GX Badminton, salah satu klub bulu tangkis ternama di Kanada.

Dengan nama besar sebagai salah satu pahlawan Piala Thomas 2002 itu membuat klub yang bermarkas di Calgary South Racquet Sports itu sangat tertarik untuk meminang Tri Kusharjanto.