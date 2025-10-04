menu
JPNN.com » Olahraga » Basket » Legenda Nasional hingga Pebasket Ojol Turun Gunung, SMLBT 2025 Jadi Ajang Reuni Panas

Legenda Nasional hingga Pebasket Ojol Turun Gunung, SMLBT 2025 Jadi Ajang Reuni Panas

Legenda Nasional hingga Pebasket Ojol Turun Gunung, SMLBT 2025 Jadi Ajang Reuni Panas
Pelatih SML Basketball, Arwin Slamet saat melatih di The Breeze, BSD City, Jumat (4/10). Foto: Dokumentasi SML Basketball

jpnn.com - Ajang Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2025 kian meriah dengan hadirnya sejumlah mantan pebasket nasional.

Turnamen yang mempertandingkan kategori antarmedia dan ekosistem digital hub ini menjadi ajang reuni sekaligus nostalgia bagi legenda basket Tanah Air.

Beberapa nama besar basket Indonesia tampil di edisi kesembilan turnamen ini, baik di bangku pelatih maupun pemain.

Pelatih SML Basketball Arwin Slamet sukses membawa timnya melaju ke partai puncak sektor digital hub ecosystem.

Jebolan ABFI Perbanas itu mengaku bangga bisa membawa timnya ke final sekaligus bernostalgia bersama rekan-rekan lama di dunia basket.

"Dari segi tim kami sudah lama berlatih bersama dan komposisi pemain dalam tim ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya."

"Dari ajang ini kami coba jadikan wadah untuk mengimplementasikan hasil-hasil latihan kami,” ujar suami dari Josephine Fellie itu.

Tim SML Basketball sendiri diisi oleh dua mantan pemain liga basket nasional yakni Nanda Fadhilah (NSH GMC) serta Fachri Iskandar (Pelita Jaya Esia Jakarta).

Ajang SMLBT 2025 semakin semarak dengan kehadiran beberapa mantan pebasket Tanah Air

