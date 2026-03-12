Leger Gaji PPPK & Paruh Waktu Sudah Turun, Ada THR, Selisihnya Tipis

jpnn.com - JAKARTA - Leger gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah turun.

Dalam leger itu, ada komponen tunjangan hari raya (THR). Besaran THR untuk PPPK penuh dan PPPK paruh waktu selisih tipis.

Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengatakan besaran THR PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, yang sedikit itu membuktikan pemerintah daerah peduli.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Terima THR dan Gaji Maret 2026

"Alhamdulillah leger gaji sudah turun dan tinggal ditandatangani. Ada THR dan semuanya dapat, besarannya pun selisih tipis," kata Herlambang kepada JPNN, Kamis (12/3).

Dia mencontohkan pemberian THR di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Untuk PPPK penuh waktu tahap 2, besaran THR proposional 5/12 dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Besarannya kurang lebih Rp 806 ribu - Rp 1,04 juta. Untuk PPPK paruh waktu, proposional 4/12 dari gaji yang diterima. Besarannya sekitar Rp 645 ribu.

"Kami tetap bersyukur dan semangat bersama. Saya juga lega karena teman-teman ASN PPPK paruh waktu juga dapat dan sama-sama proposional. Pemkot Tegal luar biasa," tutur Herlambang.

Dia menceritakan sebelum ada info soal THR, PPPK penuh dan paruh waktu di Kota Tegal berbagi takjil.