Legislator dan Praktisi Sebut Kasus TPPO 4 Warga Jakut Hanya Puncak Gunung Es

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Insan Cita (PELITA 16) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pembentukan Posko Pengaduan sebagai langkah memperkuat pencegahan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban.

Hal tersebut disampaikan Doli dalam Diskusi Publik "Cegah Perdagangan Orang: Korban Mulai Berjatuhan" yang diselenggarakan PELITA 16 dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia dan HUT ke-5 PELITA 16 di Jakarta, Kamis (6/8).

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Diskusi menghadirkan Konsulat Jenderal Malaysia (2023-2025) Aris Heru Utomo, Founder DNS Nawala M. Yamin El Rust, Advokat Barisan Rakyat Utara Ramdansyah Bakir, serta pemerhati sosial kemasyarakatan Radian Azhar.

"Banyak masyarakat kita yang menjadi korban TPPO. Kita perlu lakukan edukasi seperti ini untuk mencegah TPPO," kata Ahmad Doli.

Menurut Doli, penguatan edukasi dan literasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur nonprosedural.

Sindikat perdagangan orang, kata dia, memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi yang berujung pada eksploitasi.

Ia juga menyoroti dugaan empat warga Semper Barat, Jakarta Utara, yang menjadi korban TPPO di Kamboja.