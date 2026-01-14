Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan Kawasan Hutan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Zulfikar Suhardi, mendukung langkah pemerintah yang memperbolehkan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra untuk dimanfaatkan oleh warga terdampak bencana.

Menurut Zulfikar Suhardi, langkah pemerintah memperbolehkan warga terdampak bencana memanfaatkan kayu gelondongan akan berguna untuk percepatan pemulihan.

“Pada prinsipnya niatannya baik agar masyarakat bisa memanfaatkan kayu-kayu gelondongan yang terbuang sehingga pemulihan bisa lebih cepat atau setidaknya bisa membangun hunian sementara,” imbuh dia kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/1).

Meski demikian, Zulfikar Suhardi mendorong, adanya pengawasan ketat dari pemerintah agar gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra tidak disalahgunakan.

Dia menambahkan, pengawasan diperlukan lantaran langkah memperbolehkan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatra bersifat darurat demi manfaat praktis.

“Tentu harus diawasi karena sesuai dengan surat edaran bahwa ini dapat dimanfaatkan tapi bukan untuk komersil,” jelas Zulfikar Suhardi.

Baca Juga: Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan

Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat ini menambahkan, pentingnya mitigasi agar ke depan tidak ada lagi bencana seperti di Sumatra yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

“Jadi prinsipnya adalah ini sebuah kebijakan urgent yang bukan menjadi solusi akhir, ke depan pengawasan kawasan hutan harus lebih diperkuat lagi,” katanya Zulfikar Suhardi.