Legislator Demokrat Minta Pemerintah Antisipasi Urbanisasi yang Ancam Regenerasi Petani & Sektor Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific Bernadia Irawati Tjandradewi mengenai pertumbuhan Kota Global kini berpusat di Asia. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan diperlukan peran pemerintah pada sektor pertanian untuk menyikapi tren tersebut.

Terlebih lagi, kata Bambang, adanya laporan menyebut proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan diproyeksikan mencapai 72,9 persen pada 2045. Artinya, lanjut dia, sekitar tujuh dari sepuluh penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di wilayah perkotaan.

"Bila prediksi ini benar, bagaimana nasib sawah kita yang selama ini menopang ketahanan pangan kita? Dan apa upaya yang harus dilakukan?” kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Oleh karena itu Bambang menilai pentingnya pemerintah mengantisipasi keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. "Artinya pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi tren tersebut," kata anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, ini.

Bambang menjelaskan urbanisasi sejak dahulu telah menjadi persoalan serius karena turut menciptakan kesenjangan antara desa dan kota.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat pedesaan, khususnya generasi muda, berpindah ke kota untuk mencari kehidupan dan pekerjaan yang dianggap lebih baik.

Menurut dia, hal ini diakibatkan semua kegiatan produksi selalu tumbuh di wilayah perkotaan. "Sementara itu, di desa tidak tumbuh sentra-sentra produksi, hanya produksi pangan di sawah dan ladang yang selama ini dianggap berkubang lumpur dengan mencangkul,” jelasnya.

Menurut Bambang, kondisi tersebut sudah mulai dirasakan saat ini. Terlebih lagi, bila kesenjangan makin tajam, maka urbanisasi kian besar.