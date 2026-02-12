Legislator Dorong Investigasi demi Ungkap Motif Penembakan di Bandara Koroway

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong dilakukan investigasi menyeluruh setelah pesawat PT Smart Air Aviation ditembaki orang tak dikenal (OTK) di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2).

"Kami mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini," kata Dave melalui layanan pesan, Kamis (12/2).

Diketahui, pilot dan kopilot meninggal dunia setelah insiden penembakan. 13 penumpang pesawat dinyatakan selamat.

Dave juga berharap proses hukum dari kasus penembakan pesawat di Bandara Koroway dilaksanakan tegas dan transparan.

"Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan," lanjut legislator fraksi Golkar itu.

Dave mengatakan penanganan Papua sebenarnya membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan keamanan dengan dialog, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Langkah menyeluruh ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan, memperkuat kepercayaan, serta menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan," kata dia.

Komisi I DPR RI, kata Dave, akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah terkait Papua dijalankan dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.