Legislator Dorong KNMP Perkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir

jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bisa dikembangkan untuk memperkuat produktivitas sektor perikanan.

Termasuk, kata dia, KNMP bisa dikembangkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah hasil laut.

"KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin (cold storage), pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” ujar Arif kepada awak media, Rabu (28/10).

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Menurutnya, dukungan fasilitas memadai melalui KNMP diharapkan membantu nelayan mengurangi biaya operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, dan memperluas akses pemasaran.

Dari situ, kata Arif, program KNMP diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan.

“Melalui integrasi fasilitas pemrosesan dan akses pasar dalam program KNMP, kami mendorong komoditas perikanan memiliki nilai tambah di lokasi setempat sebelum didistribusikan. Ini adalah kunci agar perputaran uang tetap berada di desa pesisir,” kata dia.

Selain memperkuat sektor perikanan, Arif mendorong KNMP bisa dikembangkan menguatkan UMKM berbasis potensi lokal.

Misalnya, kata dia, pengembangkan usaha pengolahan hasil laut, kuliner khas pesisir, hingga kerajinan sektor ekonomi bahari.