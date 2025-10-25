Legislator Dorong Penguatan BPIP, Biar Tak Jadi Lembaga yang Administratif
jpnn.com, PANDEGLANG - Anggota DPR RI dari fraksi NasDem Arif Rahman menyebutkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu memiliki landasan hukum agar lembaga tersebut memiliki kewenangan kuat.
Utamanya, ujar legislator Komisi IV DPR RI itu, dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan.
Hal demikian dikatakan Arif dalam sebuah diskusi bersama BPIP di Pandeglang, Banten, Rabu (22/10) kemarin.
“BPIP perlu memiliki dasar hukum yang kokoh agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki daya dorong dalam pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila,” ujar Arif dalam keterangan persnya, Jumat (24/10).
Legislator Dapil I Banten itu melanjutkan bahwa BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, melainkan garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
Arif mengatakan nilai Pancasila itu harus tetap hidup, relevan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dia lantas menyoroti perlunya penanaman nilai Pancasila pada era digital yang sarat dengan arus informasi tanpa batas.
Arif menilai banyak pergeseran dalam cara masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada era digital.
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem Arif Rahman menyebutkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu memiliki landasan hukum. Kenapa?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Legislator Surabaya: Adies Kadir Korban Trial by Opinion, 9 Ribu Surat Bukti Rakyat Percaya
- KPK Periksa Sekjen DPR RI Terkait Dugaan Korupsi Rumah Jabatan
- Hetifah DPR: Penolakan terhadap Atlet Israel Wujud Konsistensi RI Memperjuangkan Kemanusiaan
- Respons Netty DPR soal Rencana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
- DPR Apresiasi Pengungkapan 38 Ribu Kasus Narkoba oleh Polri
- DPR Bakal Panggil KPU Terkait Temuan Pemakaian Jet Pribadi