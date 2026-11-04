Benny Demokrat Menduga Aksi LSP Cs Sadap Presiden Bermotif Perebutan Kekuasaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut penyadapan ilegal terhadap pemimpin negara dalam perspektif hukum pidana, bisa dikategorikan perbuatan permulaaan kelompok tertentu merampas kekuasaan.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh tiga perwira tinggi (Pati) Polri, yakni LSP, ASN, dan EH.

"Bisa dikategorikan sebagai perbuatan permulaan atau permulaan perbuatan dari sebuah agenda yang dirancang oleh kelompok dan golongan tertentu untuk apa, untuk meraih, merebut, dan merampas kekuasaan," kata Benny ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

Oleh karena itu, kata Benny, penyidik kepolisian harus mengusut keterkaitan antara agenda politik merebut kekuasaan dengan peristiwa penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

"Harus diselidiki secara mendalam, secara tajam oleh penyidik Mabes Polri. Apakah memang ada tautannya," ujar legislator fraksi Demokrat itu.

Benny sendiri menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh tiga Pati Polri mengarah ke aksi perebutan kekuasaan.

"Kalau saya melihat ini dugaan saya ini, bukan penyadapan biasa, penyadapan ilegal biasa, ya, tetapi ini penyadap yang mengarah pada tindakan untuk merebut kekuasaan," ujarnya.

Benny menilai penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo bukan peristiwa pidana biasa, karena dilakukan ketika LSP masih memegang jabatan tinggi di kepolisian.