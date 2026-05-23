Legislator Dukung PSN Wanam, Program Lumbung Pangan untuk Kedaulatan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Panggah Susanto menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate) harus terus berjalan.

Menurut dia, cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan adalah program penting, terutama untuk jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Panggah Susanto di tengah munculnya narasi yang menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui film berjudul Pesta Babi, belakang ini.

Baca Juga: Mentan Sebut Food Estate Merauke Dorong Percepatan Infrastruktur Papua Selatan

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujar Panggah Jumat (21/5).

Tak hanya itu, ia juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, demi mencapai kedaulatan pangan.

"Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," jelas Panggah.

Baca Juga: Airlangga Mengeklaim Lahan Food Estate Papua Lebih Baik dari Australia

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan.

Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut juga bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.