Legislator Fokus Menyelaraskan RUU Perampasan Aset ke KUHP dan KUHAP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut parlemen masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

"Ya, kami sedang menyusun RUU ini. Batang tubuhnya sudah ada," kata dia di Jakarta, Rabu (29/7).

Legislator fraksi Golkar itu menyebut fokus pembahasan saat ini berada dalam tahap penyelarasan substansi RUU dengan sistem hukum pidana nasional.

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Menurut dia, penyelarasan menjadi penting agar tidak terjadi benturan dengan regulasi yang sudah ada.

"Tinggal kita menyesuaikan mengenai sistematikanya, filosofinya, sehingga terkait dengan undang-undang pidana yang lainnya. Karena perampasan aset ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling berkaitan dengan regulasi lain," lanjut Soedeson.

Soedeson menjelaskan penyelaran utamanya dikakukan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah disahkan.

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Hal ini penting agar RUU tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif ketika disahkan.

Soedeson menekankan parlemen sangat menghitung matang ketika merumuskan pasal-pasal di dalam RUU Perampasan Aset.