Legislator Fokus Menyelaraskan RUU Perampasan Aset ke KUHP dan KUHAP
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut parlemen masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
"Ya, kami sedang menyusun RUU ini. Batang tubuhnya sudah ada," kata dia di Jakarta, Rabu (29/7).
Legislator fraksi Golkar itu menyebut fokus pembahasan saat ini berada dalam tahap penyelarasan substansi RUU dengan sistem hukum pidana nasional.
Menurut dia, penyelarasan menjadi penting agar tidak terjadi benturan dengan regulasi yang sudah ada.
"Tinggal kita menyesuaikan mengenai sistematikanya, filosofinya, sehingga terkait dengan undang-undang pidana yang lainnya. Karena perampasan aset ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling berkaitan dengan regulasi lain," lanjut Soedeson.
Soedeson menjelaskan penyelaran utamanya dikakukan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah disahkan.
Hal ini penting agar RUU tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif ketika disahkan.
Soedeson menekankan parlemen sangat menghitung matang ketika merumuskan pasal-pasal di dalam RUU Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut parlemen sangat menghitung matang dalam merumuskan pasal di RUU Perampasan Aset.
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