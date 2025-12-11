menu
JPNN.com » Politik » Parpol » Legislator Gerindra Anggap Bupati Mirwan MS Gagal Menjalankan Instruksi Prabowo

Legislator Gerindra Anggap Bupati Mirwan MS Gagal Menjalankan Instruksi Prabowo

Legislator Gerindra Anggap Bupati Mirwan MS Gagal Menjalankan Instruksi Prabowo
Sugiat Santoso, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS sebenarnya gagal melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, kata Sugiat, Mirwan kabur saat Aceh Selatan terkena banjir dan longsor dan banyak warga terdampak.

Sementara itu, Sugiat mengatakan Prabowo sebagai Ketum Gerindra memerintahkan setiap kader partai berlambang kepala Garuda, termasuk Mirwan, mengedepankan kepentingan rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu akan diuji ketika menghadapi krisis dan saudara Mirwan ternyata sudah gagal untuk itu, saya pikir itu," kata legislator fraksi Gerindra itu, Kamis (10/12).

Sugiat mengatakan Gerindra mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang hanya melindungi kader yang bermasalah.

"Gerindra itu lebih mengutamakan suara empati kepentingan rakyat berbanding misalnya hanya melindungi kader-kader yang ternyata bermasalah apa pun jabatannya," katanya.

Menurut Sugiat, ketegasan Gerindra menindak kader bermasalah telah ditunjukkan melalui rekomendasi pemberhentian sementara Mirwan.

Sebab, Gerindra mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan sementara Mirwan dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang juga kader Gerindra dianggap gagal melaksanakan instruksi Prabowo terkait kepemimpinan.

